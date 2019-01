Uğur Mumcu Çorlu'da anıldı

yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anıldı. Törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt,"Uğur Mumcu'ya yönelik suikast; onun kişiliğinde Türkiye Cumhuriyetinin varlığına, ulusal bağımsızlığımıza, çağdaşlığa, Atatürk'ün manevi mirasına yönelik yapılmıştır" dedi.

Uğur Mumcu'yu anma töreni Çorlu Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşların Omurtak Caddesi boyunca Uğur Mumcu Parkı'na kadar yürümesiyle başladı. Buradaki anma programında ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Bugün burada Türk milletinin aydınlanması adına canı pahasına mücadele eden, her daim laik, demokratik ve hukuk devleti çerçevesinde tam bağımsız bir Türkiye'den yana olduğunu haykıran aydınımız Uğur Mumcu'nun katledilişinin 26. yıldönümünde onu anmak ve anlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

"Uğur Mumcu, araştıran, sorgulayan, okurlarına her daim hayata ve dünyaya farklı bir pencereden bakmayı öğreten bir aydındı" diyen Sarıkurt, "24 Ocak 1993 tarihinde onu katleden karanlık eller sadece Uğur Mumcu'nun şahsını değil, onun savunduğu değerleri, toplumla paylaştığı düşünceleri ve daha nice aydınlarımızın aydınlanma ülküsünü hedef almışlardı. Ne diyordu Uğur Mumcu, ‘Ben Atatürkçüyüm. Ben cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben antiemperyalistim. Ben bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, vurguncuların, hırsızların, çıkarcıların düşmanıyım.' Uğur Mumcu, ulusal Kurtuluş Savaşıy'la kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine bağlıydı. Emperyalizme, sömürüye, vurguna, yobazlığa, gericiliğe, bölücülüğe karşı verdiği mücadelesinde gücünü Kuvay-i Milliye anlayışından almıştır. Uğur Mumcu'ya yönelik suikast; onun kişiliğinde Türkiye Cumhuriyetinin varlığına, ulusal bağımsızlığımıza, çağdaşlığa, Atatürk'ün manevi mirasına yönelik yapılmıştır. Unutmayalım ki cesur bir kez, korkak bin kez ölür. 'Önemli olan, insanın böyle bir toplumda mezar taşı gibi susmamasıdır' diyen Uğur Mumcu, işte bu söylediklerinden ötürü karanlık odakların hedefi haline gelmişti. Gerçeklerin ortaya çıkmasını hazmedemeyenler onu katlederek düşüncelerini, fikirlerini ve ideallerini de yok edeceklerini sandılar. Aradan geçen yıllar bize bir kez daha göstermiştir ki, Uğur Mumcu fikirleriyle, eserleriyle hala aramızda yaşamaktadır. Ancak vahim olan onun aracına bomba koyanların ve azmettirenlerin kim olduğunun tespit edilememiş olmasıdır. Bunu yapanlar her kim olursa olsun, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Onu katledenler her zaman lanetle anılacak ve tarihin karanlık sayfalarındaki yerini alacaktır. Kimi ölüler bize ne kadar yakın, yaşayanların birçoğu ne kadar da ölü diyen Uğur Mumcu, tıpkı bu sözlerinde olduğu gibi sanki yaşıyormuşçasına aramızdadır. Onu hain bir terör eylemiyle katledenler ise bizim nazarımızda ölüdür. Bizim bu süreç içerisinde en önemli görevimiz Uğur Mumcu'yu ve onun fikirlerini yaşatmak, gelecek nesillere iletmek olmalı diye düşünüyorum. Bu mücadele anlayışımız, dayanışma ruhumuz 2019 yılında da çoğalarak, büyüyerek, birbirimizi severek, sayarak devam etmelidir. Aklımızı cesaretimizle, cesaretimizi dayanışmamızla birleştirirsek başarılı oluruz ve Uğur Mumcu'yu unutmamış oluruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından alanda toplananlar Uğur Mumcu Parkı Basın Şehitleri Anıtı'na ellerindeki karanfilleri bıraktı.

Programa Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer, belediye başkan yardımcıları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.