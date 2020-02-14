‘UMKE ile Afetlere Hazırlık' projesi destek almaya hak kazandı

Vatandaşa bilimsel bilgi ve veriler ile daha kaliteli hizmet sunabilmek için Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan proje Trakya Kalkınma Ajansı'ndan Teknik Destek almaya hak kazandı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mahmut Şahin ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir tarafından “UMKE ile Afetlere Hazırlık” projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.

“UMKE ile Afetlere Hazırlık” adlı projesi kapsamında; 4x4 araçlar ile paletli araçları kullanmaları gereken UMKE çalışanlarının araç kullanım beceri ve yetkinliklerinin artırılarak afet durumunda üzerlerine düşen görevleri zamanında ve kazasız tamamlayabilmeleri için kendilerine teknik, teorik ,görsel, uygulamalı defansif sürüş ve 4x4 offroad eğitimi almaları hedefleniyor. Eğitimin toplam 36 saatlik iki gruba 6 günlük verilmesi planlandı.

Düzenlenen imza töreninde, Uzm. Dr. Cengiz Becerir yaptığı konuşmada, “Eğitimimizin Müdürlüğümüz ve Halkımız için hayırlı olmasını temenni etmiş, desteklerinden dolayı Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür ediyoruz” dedi.