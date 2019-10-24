Umuda yolculuk Muratlı'da sona erdi

Yurda yasa dışı yollarla giren 25 kaçak göçmen Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalandı.

Olay, Muratlı'nın Kazımdirik Mahallesi'nde Talatpaşa Ortaokulu önünde meydana geldi. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir süredir takip ettikleri transit aracı Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin de yardımıyla durdurarak sürücü G.R.'yi araç içerisindeki 2'si kadın toplam 25 kaçak göçmen ile birlikte suçüstü yakaladı.

Şüpheli göçmen kaçakçısı sürücünün Kırkkepenekli istikametine doğru seyrederek hedefinin Yunanistan'a geçmek olduğu saptandı. Araçta yapılan aramalarda, yarım ton kapasiteli bir lastik şişme bot, ona ait kürekler ve göçmenlere ait sırt çantaları bulundu.

Yakalanan Filistin, Suriye, Bangladeş, Yemen, Mısır ve Lübnan uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kayı'daki Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edilecek. Şüpheli G.R. ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.