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Un fabrikası denetlendi

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir un fabrikasında denetimde bulundu.


Ergene ilçesinde faaliyet gösteren un fabrikası Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca tarafından ziyaret edilerek denetlendi. Sarıkoca, "Başımızın tacı olan sofralarımızın vazgeçilmezi ekmeğimizin, topraktan sofraya kadar geçen sürede hazırlanmasında önemli bir görev alan değirmencilerimize Müdürlük olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız" diyerek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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