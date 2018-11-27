Un fabrikası denetlendi

Ergene ilçesinde faaliyet gösteren un fabrikası Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca tarafından ziyaret edilerek denetlendi. Sarıkoca, "Başımızın tacı olan sofralarımızın vazgeçilmezi ekmeğimizin, topraktan sofraya kadar geçen sürede hazırlanmasında önemli bir görev alan değirmencilerimize Müdürlük olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız" diyerek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.