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Üniversite - lise işbirliği ile öğrenciler robotik kodlama öğrenecek

Çorlu’da eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorlu'da eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında Robotik Kodlama Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.


İmza törenine Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sabri Şahin katıldı.


Protokol çerçevesinde robotik kodlama konusunda öğrencilere eğitimler verilecek.

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