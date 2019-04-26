Üniversiteliler taciz ve istismara karşı sokağa indi

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süşeymanpaşa'da bulunan Namık Kemal Üniversitesinde toplanan yüzlerce öğrenci, açtıkları pankartlarla Değirmenaltı Mahallesi'ne doğru yürüdü. Yürüyüşte öğrenciler, "Minik bedenime minik yüreğime dokunma", "Bir çocuğun eline diken batsa, insanoğlu yanmalı" ve "Çocuk susar sen susma" sloganlarıyla caddeyi inletti. Yürüyüş boyunca çevreden geçen sürücüler de araçlarındaki kornalarını çalarak öğrencilere destek verdi. Yürüyüşün bittiği Değirmenaltı Mahallesi'nde grup adına konuşma yapan öğrencilerden Selçuk Gündüz, “Toplumumuzda yaşanan olaylara karşı sessiz kalmadığımızı göstermek için buradayız. 3-4 gün önce Küçükçekmece'de 5 yaşında günahsız bir çocuk istismara uğradı. Ülkemizde 2018 yılında 440 kadın öldürüldü, 317 kadın ve bin 217 çocuk istismara uğradı. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yüz yıllardır hoşgörü ve tevazumuz ile bizi değiştiren bu yozlaşmaya dur dememiz lazım. Artık otobüste, parkta küçük çocukları sevmeye korkar hale geldik. Eskiden küçük çocukları sevseniz kimse garipsemezdi ama günümüzde küçük bir çocuğun başını okşayınca yanlış anlaşılacak diye garipsiyoruz. Ülkemizde sadece kız çocukları değil, erkek çocukları da istismara uğruyor. Bunları yapan insanlarla önce kendimizi, sonra etrafımızdakileri, ailemizi değiştirerek, bilgilendirerek mücadele edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardında öğrencilerden oluşan kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. Yürüyüş boyunca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de cadde boyunca güvenliği sağladı.