Üniversitelilere şehir turu

Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin tanıtımına katkı sağlamak ve üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelen üniversite öğrencilerine, Süleymanpaşa'nın tarihi ve kültürel değerlerini öğrenme fırsatı sunmak amacıyla yeni bir proje başlattı.

Proje kapsamında Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencileri, Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri ekiplerinin rehberliğinde, Süleymanpaşa'nın tarihi ve kültürel mekânlarını, müzeleri ziyaret ederek bilgi alıyor.

Tarihi ve kültürel değerler tanıtılıyor

“Üniversiteliler Tekirdağ'ı Geziyor” sloganıyla başlatılan uygulama ile ilk etapta Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi olan 40 kişilik kafile, Rüstem Paşa Camii, Tarihi Bedesten başta olmak üzere, Namık Kemal Evi, Tarihi Belediye ve Valilik binaları, Etnografya, Rakoczi Müzeleri ile Süleymanpaşa Belediyesi bünyesindeki müzeleri ziyaret etti. Gezi programı, Rumeli İskelesi'nde öğrencilere sunulan ikramlarla sona erdi.

Üniversiteliler Tekirdağ'ı Geziyor etkinliğinin düzenli olarak süreceği, yaşadıkları şehirlerden Tekirdağ'a eğitim için gelen öğrencilerin Süleymanpaşa'da gezilip, görülecek yerleri tanımalarının sağlanarak, memleketlerine döndüklerinde Tekirdağ'ın birer elçisi olarak şehrin tanıtımına katkı yapmalarına imkan sağlanacağı ifade edildi.