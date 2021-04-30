Üreticilere tohum desteği

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarım üreticilerine tohum dağıtımı yapıldı.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen tohum dağıtım programına, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başol, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan, İlçe Müdürü Süleyman Aslan ile tohum alacak üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 75'i hibe edilen sertifikalı tohumluklar Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen çeşitlerden seçilip, piyasa talepleri de göz alınarak dağıtımları gerçekleştirildi.

“Sürdürülebilir Çeltik Tarımı İçin Damla Sulama Projesi”, Hayrabolu'da 5 mahalle (Avluobası, Küçükkarakarlı, Tatarlı, Kadriye, Kahya) ve Malkara'da 1 mahalle (Karacamurat) olmak üzere toplam 6 lokasyonda 114 dekar alanda uygulanacak.

Projenin yürütülmesinde Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü (Kırklareli) ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Edirne) teknik destek sağlanıyor.