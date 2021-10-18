Üreticilere yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çiftçilere “Yeşil Gübreleme Projesi” kapsamında tohum dağıtıldı.

“Yeşil Gübreleme Projesi” kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çiftçilere tohum dağıtıldı. Dağıtım programına Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner, Çerkezköy Ziraat Odası Başkanı Hasan Toprak ile çiftçiler katıldı. Düzenlenen programda, 12 çiftçiye 225 dekar alanda ekim yapılmak üzere 2 bin 250 kilogram yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

“Bereketli olsun”

Kaymakam Murat Duru, yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde uyguladığı tarım arazilerinin etkin kullanımına yönelik proje çalışmaları kapsamında ilçemizde de uygulamaya konulan “Ara Nadasta Yeşil Gübreleme Projesi” ve “Münavebede Ara Ürün Yem bezelyesi Projesi” ile yüzde 75 hibe, yüzde 25'i üretici katkısı şeklinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden tohum alındı. Toprak organik maddesinin az olması toprağa atılan gübrelerdeki makro ve mikro besin elementlerinin alınamamasına, gereğinden fazla gübre kullanımına sebebiyet vermektedir. Proje ile öncelikli olarak ilçemizde tarım topraklarında organik madde seviyesinin artırılmasını sağlamak ve en çok ekimi yapılan buğday-ayçiçeği münavebesine yeni bir baklagil bitkisi dahil ederek hem toprak ıslahı hem de kaliteli kaba yem açığının karşılanmasını sağlamak hedeflenmiştir. Proje, aynı parselde buğday sonrası ayçiçeği ekilişine kadar geçen sürenin değerlendirilerek ara nadas yem bezelyesi ekimi yapılarak ayçiçeği ekilişine yaklaşık 23-25 gün kala yeşil gübre olarak toprağa karıştırılması veya 25-30 santimetre yüksekten biçilip kaba yem elde edilmesi ve sonrası sürüm yapılması şeklinde uygulanacaktır” dedi.

Tohumların hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kaymakam Duru, tüm çiftçilere kolaylıklar diledi. Çiftçiler ise destekten dolayı Kaymakam Murat Duru'ya teşekkür etti.