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Ürettiği ürünlerin yüzde 95'ini dışarıya ihraç eden firmada denetim

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Ergene Avrupa Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren gıda firmasını denetledi.

Sarıkoca, üretilen ürünlerinin yüzde 95'e yakınını 60'tan fazla ülkeye ihraç eden firmanın denetiminde çalışmaları başarılı bulduğunu söyledi.



Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, açıklamasında şunları kaydetti:


“Fabrikada, pastacılık miksleri, kremalar, krem şantiler, hamur kabartma tozları, şeker hamurları, ekmek geliştiriciler ile enzim miksleri dahil 100'den fazla çeşitli ürün üretilmektedir. Üretilen ürünlerin yüzde 95'e yakını 60'tan fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Bu alanda ülkemizde üretim yapan en büyük işletmelerden birisi konumundadır. Firmamız, ihracat alanındaki başarılarından dolayı ülkemizin dışa açılan kapısı konumundadır. Başarılarının devamını dilerim. İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

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