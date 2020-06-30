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Usta şoför faciayı önledi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde işçi servis minibüsünün yokuş aşağı seyrederken, freni patladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde işçi servis minibüsünün yokuş aşağı seyrederken, freni patladı. Manevra yapan minibüs şoförü, beton direğe çarparak facianın önüne geçti.


Kaza, Namık Kemal Caddesi ile Eski Keşan Yolu Sokağı'nın kesiştiği 4 yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri bıraktıktan sonra yola çıkan Ali Çolak yönetimindeki 59 S 7026 plakalı işçi servisi minibüsünün, yokuş aşağı seyrederken freni patladı. Manevra yapan şoför, beton elektrik direğine çarparak, olası bir facianın önüne geçti.


Kazada yaralanan minibüs şoförü Ali Çolak, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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