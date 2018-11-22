Üstün Dökmen konferansına yoğun ilgi

Dr. Üstün Dökmen, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde söyleşiye katıldı. Dökmen, salona sığmayan vatandaşları sahneye davet etti.

Ünlü Psikolog, yazar ve televizyon programcısı Prof. Dr. Üstün Dökmen, Çerkezköy Halk Eğitim Merkezinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım gösterirken, birçok vatandaş söyleşiyi ayakta takip etti. Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen, salona sığmayan vatandaşların bazılarını sahneye davet etti. Yaklaşık 60 vatandaş söyleşiyi sahnede takip etti.

Konferansta özellikle ailelere önerilerde bulunan Dökmen, "Şu dünyadaki en büyük baskı çevre baskısıdır. Acaba ‘elalem ne der' düşüncesiyle hareket etmeyin. Bu düşünce var oldukça baskıyı kendimiz üretiyoruz. Elalemin bir şey dediği yok aslında. Doğru iletişimin olmayışından dolayı bu tür sorunlar meydana geliyor. O yüzden mümkün mertebe çocuğunuza şefkatle, anlayışla ve onunla empati kurarak yaklaşın" diye konuştu.

Türkçemiz çok güzel bir dil

Türkçe'nin dünyanın en müzikal dili olduğunu söyleyen Dökmen, "Almanya'da yapılan bir araştırmada Türkçe, dünyanın en müzikal dili seçilmiştir. Türkçemiz, gerçekten çok güzel bir dil. Dilimizi sevelim" diye konuştu. Türkçe'ye sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Dökmen, "Anasına saygılı olan ana diline saygılı olur. Dilini ve toprağını kaybeden toplumların geleceği yok" dedi.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Üstün Dökmen'e çiçek takdim edildi. Dökmen, Aralık ayında açıklanması planlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezine de geleceğinin müjdesini vererek salondan ayrıldı.