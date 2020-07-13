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Uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram bonzai ele geçirildi.


İstanbul'dan tedarik edilecek olan uyuşturucu maddenin plakası önceden tespit edilen bir araçla getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisini alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan arama kararına istinaden araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri araçta bulunan G.M. ve U.K. adlı kişileri de gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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