Uyuşturucu barakasına operasyon: 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu satıldığı iddia edilen barakada ve barakaya girip çıkanların üzerinden yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

Kapaklı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde bulunan barakada uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine Kapaklı Asayiş Büro ekipleri ihbarla ilgili çalışma başlattı. Bölgeye giden polis ekipleri söz konusu barakayı bir süre uzaktan izledi. Uzaktan takip ve izlemelerde, A.D. bahse konu barakaya girerken, V.K. ise baraka önünde bekledi. A.D. çıktıktan sonra V.K. ile bölgeden uzaklaşırken, her iki şahıs sokak aralarında polis ekiplerince yakalanıp üst aramaları yapıldı. Aramalarda A.D.'den 1 fişek bonzai madde ele geçirilirken, şahıs bu uyuşturucuyu 50 TL karşılığında aldığını itiraf etti.

Bunun üzerine polis ekiplerince söz konusu barakaya operasyon düzenlendi. Bahse konu barakaya girildiğinde baraka içinde bulunan M.K. ve A.B. yakalandı. Yapılan üst aramalarında M.K.'den 305 TL para, A.B.'den ise 990 TL para bulundu. Baraka içinde yapılan aramada 113.7 gram ağırlığında kağıt içinde sarılı vaziyette bonzai olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Her iki şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.