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Uyuşturucu için mesken tutulan metruk yapılar yıkılıyor

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullananların meskeni olan metruk yapıların yıkımı devam ediyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullananların meskeni olan metruk yapıların yıkımı devam ediyor.


Alınan bilgiye göre; uyuşturucu ve uyarıcı madde ile alkol kullananların uğrak yeri haline gelen Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde yer alan sahipsiz metruk yapı, İlçe Emniyet Müdürlüğünün ilgili yazıları neticesinde belediye ekiplerince yıkıldı.


Sosyal bir tehlike arz eden yapının yıkımı sırasında tüm çevrede güvenlik önlemleri alındı. Mahalle sakinlerinden Recep Özerdem, söz konusu metruk yapının yıkım kararının alınıp yıkılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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