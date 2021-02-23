Uyuşturucu içme aparatı ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı

2 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Tekirdağ Otogarı yakınlarında durdurulan K.D. ve H.D. adlı şüphelilerin üzerinden bir miktar bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi.

Konu ile ilgili K.D. ve H.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.