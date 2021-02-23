İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu içme aparatı ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içme düzeneği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 şüpheliye yasal işlem yapıldı.


Tekirdağ Otogarı yakınlarında durdurulan K.D. ve H.D. adlı şüphelilerin üzerinden bir miktar bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi.


Konu ile ilgili K.D. ve H.D. yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.