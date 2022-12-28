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Uyuşturucu kullanan genç kız hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan genç kız hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan genç kız hastanelik oldu.


Olay, öğleden sonra saat 14.30 sıralarında Kurtpınar Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, bir miktar uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen 18 yaşındaki C.E. adlı genç kız fenalaştı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri intikal etti. Genç kız, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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