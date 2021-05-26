Uyuşturucu kullanmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde dışarıda uyuşturucu kullanamaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde sahilde uyuşturucu madde kullanan şahısların olduğu ihbarı üzerine Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden polis ekipleri, söz konusu alanda 2 kişinin ‘Kova' diye tabir edilen yöntem ile düzenek kurdukları tespit edildi. Karşılarında polisi gören 2 kişi kısa sürede kurdukları düzeneği dağıtmaya çalışarak ellerindeki şefaf poşeti çalılıklara atmaya çalıştı. Tüm olan bitenler polisin dikkatinden kaçmazken, Ö.T. ve Y.S. yakalanarak çevrede arama yapıldı. Çevredeki aramalarda daralı ağırlığı 7.08 gram 12 fişek bonzai olduğu değerlendirilen madde muhafaza altına alındı.

Yakalanan 2 kişiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.