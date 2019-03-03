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Uyuşturucu operasyonunda çeyrek altın ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai, para ve çeyrek altın ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai, para ve çeyrek altın ele geçirildi.


Çorlu Grup Amirliği görevlilerince sokak satıcılarına yönelik Kore Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda; 22 fişek bonzai, 555 TL para ve 3 adet çeyrek altın ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ç. isimli şahıs yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Bir ikamette yapılan aramada ise 207 gram bonzai ele geçirilerek bahse konu ikamette Ö.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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