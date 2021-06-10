İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonunda tabancalar ele geçirildi

Tekirdağ’da 2 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ'da 2 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen iki ayrı ikamette yapılan aramada, 2 adet tabanca ve tabancalardan birine ait şarjöre takılı vaziyette 11 adet mermi ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak yakalanan S.C.A isimli şahsa 6136 SKM suçundan işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.