İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu tacirleri kontrol noktasından kaçarken kaza yaptı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sırasında uygulama noktasından kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı.


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik olarak denetim yapan polis ekipleri uygulama noktası oluşturarak kontrol gerçekleştirdi. Uygulama noktasına gelen araçlardan biri dut ikazına uymayınca polis ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı.


Trafikte seyreden başka birkaç araca çarparak kazaya sebebiyet veren şüpheli 2 şahıs ve şüpheli araç ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri şüpheli şahısları da gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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