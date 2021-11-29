Uyuşturucu tacirleri kontrol noktasından kaçarken kaza yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik olarak denetim yapan polis ekipleri uygulama noktası oluşturarak kontrol gerçekleştirdi. Uygulama noktasına gelen araçlardan biri dut ikazına uymayınca polis ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı.

Trafikte seyreden başka birkaç araca çarparak kazaya sebebiyet veren şüpheli 2 şahıs ve şüpheli araç ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri şüpheli şahısları da gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.