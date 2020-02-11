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Uyuşturucu tacirleri ‘Limit'ten kaçamadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda dedektör köpeği ‘Limit’ tarafından yapılan aramada kanepeye saklı uyuşturucu madde bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda dedektör köpeği ‘Limit' tarafından yapılan aramada kanepeye saklı uyuşturucu madde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından alınan bir ihbar neticesinde S.Y., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan arama kararı sonrası şahsın evinde uyuşturucu madde arama köpeği Limit ile arama yapıldı. Aramada kanepeye gizli uyuşturucu maddeler bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri şüpheli şahıs S.Y.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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