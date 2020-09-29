Uyuşturucu tacirlerine operasyonda 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekipleri uzun süredir takip ettiği uyuşturucu tacirlerine operasyon gerçekleştirdi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu sattıklarını tespit ettiği D.Ç., E.Ç. ve E.Ş.'yi gerçekleştirdikleri operasyonla satışa hazır halde uyuşturucu maddeler ile birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde ki ifade ve işlemlerinin ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiler.

Çıkarıldıkları mahkemece E.Ç. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Ç. ve E.Ş. isimli iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.