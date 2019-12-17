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Uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucuya geçit verilmiyor.


Şarköy Suç Araştırma Büro Amirliği görevlilerince takipli ve analizli çalışmalar neticesinde Keşan ilçesine Uyuşturucu madde temin etmek için hareketleri bulunan, Şarköy ilçesinde kiralık araç olarak kullanılan 59 SL 195 plaka sayılı araç, uygulama noktasında durdurularak çeşitli kontroller yapıldı.


Kontrollerde araçta bulunan 4 şahsın 3'ünde uyuşturucu madde çıkarken, bir kişinin ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.


Polis ekiplerince şahıslara işlem yapılarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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