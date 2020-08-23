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Uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeye geçit vermedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeye geçit vermedi.


Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine bir süredir takip edilen S.G. adlı şahsı durduran Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları üst aramasında 30 fişek halinde (30 gram) cracks ve bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el konularak incelenmek üzere muhafaza altına alındı.


Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli S.G. hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' gerekçesiyle adli işlem yapıldı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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