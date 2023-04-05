Uyuşturucuyu sakız kutusuna saklamışlar

Tekirdağ'da polis ekipleri, ilçede bir adrese operasyon düzenledi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, sakız kutusu içerisine saklanmış 16 adet ecstacy adlı uyuşturucu ve başka çeşit birçok uyuşturucu madde yakalandı.

Polis ekipleri, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Çamlıca Sokak'taki bir adreste operasyon gerçekleştirdi. Adrese baskın esnasında 2 kişinin kaçmaya çalıştığını fark eden polis, zanlıları kısa bir kovalamacanın ardından yakaladı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda 1 poşet bonzai, 21 adet sarılı satışa hazır uyuşturucu madde ve sakız kutusu içerisine gizlenmiş 16 adet ecstacy ele geçirildi.

Uyuşturucular muhafaza altına alınırken, D.Ö. ve E.K. adlı zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.