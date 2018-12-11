Uzay merakı 11 yaşında 2 kitap yazdırdı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 7. sınıf öğrencisi uzay merakından yazdığı 2'nci kitabını İl Milli Eğitim Müdürüne takdim etti.

Tekirdağ Hayrabolu Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Siyami Mert Atak, yazdığı “Uzaylı Arkadaşlarımla Okulda Bir Gün” adlı ikinci kitabını imzalayarak Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a hediye etti. Öğrencinin ilk kitabını okuduğunu ve çok beğendiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, 7. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Siyami Mert Atak'ı tebrik ederek hediye verdi.

Uzaya olan merakı nedeniyle uzay konulu bilimsel kitaplar okuduğunu dile getiren Atak, "Başta bilimle ilgili kitaplar okudum. Uzayı merak ettim. Belli bir bilgiye ulaşınca kendim kitap yazmak istedim. Başta olmadı ama sonra yer yer babamdan da yardım alarak ilk kitabım ‘Uzay Merakı' adlı kitabı yazdım. 1. kitabımda uzaylılarla birlikte uzayda çeşitli oyunlar oynayarak hem uzay, evren, yıldızlar, göktaşı gibi terimler öğreniyoruz hem de buna hikaye kattığım için çocuklar eğlenerek öğreniyor. 2. kitabımda uzaylılar benimle oynamak için evime ziyarete geliyorlar fakat ben okula gitmek zorundayım. Onlar da benimle okula geliyor. Dersler daha eğlenceli geçiyor" dedi.