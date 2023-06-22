Üzerinde uyuşturucu çıkan gençlerle gazeteciler arasında ilginç diyalog

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından durdurulan iki şüphelinin üzerinden 16 fişek kullanıma hazır eroin maddesi ele geçirildi. Aranmaları olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuları ve 4 bin TL'ye motoru Çorlu'dan aldıklarını iddia eden şüphelilerin üzerinden de yaklaşık 3 bin TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca gazeteciler ile üzerinde uyuşturucu çıkan gençler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Efendioğlu Sokak üzerinde devriye gezen ekipler, arka lastiği patlak ve plakası bulunmayan bir motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü B.A. ve yanında bulunan A.V.'nin üzerinde arama yapan polisler, 16 fişek satışa hazır eroin madde ele geçirdi. GBT sorgularında aranmaları olduğu anlaşılan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uyuşturucuları ve 4 bin TL'ye motoru Çorlu'dan aldıklarını iddia eden şüphelilerin üzerinden de yaklaşık 3 bin TL nakit para ele geçirildi.

‘Manşete bak'

Öte yandan iki arkadaş çekim yapan gazetecilere, "Manşete bak, uyuşturucu satarken diyorsun. Baksana uyuşturucu satarken demek" diyerek cevap verdi.