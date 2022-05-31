İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde forkliftin üzerinden devrilen ahşap paletlerin altında kalan işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde forkliftin üzerinden devrilen ahşap paletlerin altında kalan işçi yaralandı.


Olay, Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir kereste fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, forkliftin üzerine yüklenen ahşap paletler, çalıştığı esnada O.A. isimli işçinin üzerine devrildi.


Yaralanan işçi O.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.