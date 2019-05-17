Uzman çavuş kaza geçirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde uzman çavuşun otomobiline motosiklet çarptı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uzman çavuşun otomobiline motosiklet çarptı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesaiden çıkan uzman çavuş M.K.'nin (30) kendisine ait 59 ABE 085 plakalı otomobiline, aynı yönde seyreden E.B.'nin (18) kullandığı 59 LG 946 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü E.B.'nin arkasında bulunan B.A. (17) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.A. tedavi altına alındı.