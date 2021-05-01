Uzman çavuşu darp ve gasp iddiasına 9 tutuklama

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uzman çavuşu döverek gasp ettikleri iddia edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Muratlı-Müsellim karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişilerce darp ve gasp edilen Jandarma Uzman Çavuş C.A., kafa travması geçirdi. Darp sonrası kendi imkânları ile hastaneye giden C.A., Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisindeki ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavisi yapılan uzman çavuş taburcu oldu. Jandarmayı yaralayan ve uzman çavuşa ait silah ve telefonu gasp ettiği öne sürülen şüpheliler ise tek tek yakalandı. Uzman çavuşa ait silah ve cep telefonu da teslim alındı.

Jandarma Karakolunda işlemleri tamamlanan H.K., M.G., C.U., İ.A., İ.P., S.I., B.K., B.T., S.Ç., İ.K., P.K. ve U.K., bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muratlı Adliyesine sevk edildi. 12 şüphelinin sorgusu gün boyu sürdü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan başta olmak üzere çok sayıda il emniyet ve il jandarma yetkilisi de ilçeye intikal etti. Özel Harekât'a ait zırhlı araçlar da adliye çevresine konuşlandırıldı.

Gece saatlerinde ‘Nitelikli Yağma' iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.K., M.G., İ.A., İ.P., S.I., B.T., S.Ç., P.K. ve U.K. geniş güvenlik önlemleri altında tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. İ.K., C.U. ve B.K. ise adli kontrol şartıyla (haftada iki gün imza) serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.