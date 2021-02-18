İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uzman onbaşının katil zanlısı tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada uzman onbaşıyı öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada uzman onbaşıyı öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Aydoğdu Mahallesi'nde Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu ile S.K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.K.'nın ateşlediği silahından çıkan mermi Tugay Eyüpoğlu'nu yaraladı. Yaralı Uzman Onbaşı Eyüpoğlu, kaldırıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.