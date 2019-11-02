Vahşi cinayette 2 tutuklama

Tekirdağ'da meydana gelen ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bağ evi bahçesinde gömülü cesedi bulunan Bülent Gören (45) cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişiden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde kafeterya işleten Bülent Gören'in (45) yakınları kendisinden uzunca bir süre haber alamayınca güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de müracaatın ardından harekete geçerek yaptıkları çalışma sonucu kayıp olan Bülent Gören'in birlikte yaşadığı Esra G., Hasan R.D., ve Gülhan.D.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yurt dışına kaçma girişiminde bulunacakaları anlaşılan şahısları gözaltına alan polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki ifadesinde Bülent Gören'i öldürüp Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir bağ evine gömdüklerini belirti.

Cesedinin gömülmesi esnasında Esra G. ve Hasan R.D.'ye yardım ettiği tespit edilen E. B. isimli şahıs da Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri araştırmaları sonunda Gören'in cesedini, Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyündeki bir bağ evinin bahçesinde gömülü halde buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Esra G. ile Hasan R. D. tutuklanırken Ertan B. ve Gülhan D. adlı şüpheliler ise haklarında adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.