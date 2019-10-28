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Vahşi cinayette gerçek adli tıpta ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda Nuran Gökalp’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Ayhan Doğan’ın, Gökalp’i 45 yerinden bıçakladığı ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda Nuran Gökalp'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Ayhan Doğan'ın, Gökalp'i 45 yerinden bıçakladığı ortaya çıktı. Gerçek adli tıp kontrolünde ortaya çıktı.


Olay, geçtiğimiz hafta Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide meydana geldi., Ayhan Doğan (40) iddiaya göre kıskandığı kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (34) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürmüş, kadının çığlık seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Gökalp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 15 yerinden bıçaklandığını belirlemişti. Cesedin başında bekleyen Ayhan Doğan ise polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.



Gerçek adli tıpta ortaya çıktı


Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Nuran Gökalp'in yapılan incelemesinde 45 yerinden bıçaklandığı belirlendi. 45 bıçak darbesinden 20'sinin öldürücü darbe olduğu ifade edildi. Nuran Gökalp'in cenazesi adli tıptan alınarak memleketi Bartın'a gönderildi.

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