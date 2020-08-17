Vakıflar Spor Kompleksinin yapımı başlıyor

Ergene Belediyesi tarafından Vakıflar Mahallesi'ne yapılacak olan Spor Kompleksi projesine ilişkin yapım sözleşmesi Ergene Belediyesi ve yüklenici firma tarafından imzalandı.

Ergene Belediyesi tarafından Vakıflar mahallesine yapılacak olan Vakıflar Mahallesi Sentetik Çim Yüzeyli Halı Saha ve Tribün ile İdari Bina yapımı işine ait sözleşme Ergene Belediye Başkan Vekili Mülayim Bedir, Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürü Gökhan Akman ve Yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalandı. Karşılıklı atılan imzalarından ardından spor kompleksi yapım çalışmaları kısa bir süre içinde Vakıflar Mahallesinde başlayacak.

41 bin 891 metrekare alan üzerine yapılacak olan Vakıflar Gençlik ve Spor tesisi projesinin Ergene halkına hayırlı olması dileklerinde bulunan Başkan Yüksel, “Söz verdiğimiz projelerimizi tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu Ergene'de ki vatandaşlarımız ile birlikte yaşamaktan gurur duyuyoruz. Halkımıza ne söz verdiysek onu yapıyoruz, Vakıflar Mahallemize kazandıracağımız büyük spor tesisimizin yüklenici firma ile sözleşmesi imzalandı. Vakıflar Mahallemizde gerçekleştirilecek olduğumuz projemiz ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaş grubunda ki vatandaşlarımızın faydalanabileceği açık spor alanı ve futbol sahasını halkımızın hizmetine sunacağız. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla erişim sağlayabilecekleri, saha sporları alanlarından faydalanarak hem beden hem de ruh sağlıklarını destekleyecekleri alanlar oluşturarak özellikle gençlerimizi spor ile bütünleştirecek, birçok kötü alışkanlık ve kötü ortamlardan korumaya çalışacağız” dedi.

65x108 metre büyüklüğündeki çim saha projesi içinde 450 kişi kapasiteli seyirci tribünü, idari bina, 4 adet soyunma odası, tuvalet ve duş alanları, revir odası, antrenör ve hakem odaları ile büfe ve otopark olacak.