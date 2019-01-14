Vali, Star Medica yetkililerini ağırladı

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Özel Star Medica Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Aykan ile Hastane Mali İşler ve Finans Müdürü Atakan Polat, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti. Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Salih Aykan ile Hastane Mali İşler ve Finans Müdürü Atakan Polat'ın Vali Aziz Yıldırım'ı ziyareti, gerçekleşen bilgi alışverişinin ardından sona erdi.