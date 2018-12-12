Vali Yıldırım Başkan Yüksel ile bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e iade-i ziyarette bulunarak makamında bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım önceki gün Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret etti. Ziyarette Vali Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan'da yer aldı. Vali Yıldırım'ı karşılayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, bu nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Yıldırım'a teşekkür etti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Vali Yıldırım'a Ergene Belediyesi Hizmet binasını tanıtarak birimler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gerçekleşen ziyarette Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan'da hazır bulundu.

Başkanlık makamında Tekirdağ Valisi Yıldırım ve Vali Yardımcısı Kalkan'ı misafir eden Başkan Yüksel, gerçekleşen ziyarette Ergene Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler ve devam eden projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu.