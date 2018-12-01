Vali Yıldırım: “Devlet kimsesizlerin kimsesidir”

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Halkla Buluşma Günleri” kapsamında Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Halkla Buluşma Günleri kapsamında ilk ziyaretimizi Mürefte Mahallemize yaptık. Bu suretle vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, sıkıntı ve dertlerini dinliyoruz. Yapabileceklerimizi çözüp, çözemeyeceğimiz sorunları da gerekli yerlere iletmeye gayret sarf ediyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, vatandaşlarımızın kendilerine gelmesini beklemeden yanlarına Muhtarlarımızı da alarak evlere ziyaretler yapmalı , dezavantajlı, engelli, yaşlı, dul kalmış kadınlarımızın ihtiyaçları tespit edilmelidir” dedi.

"Devlet kimsesizlerin kimsesidir” diyen Vali Yıldırım, “Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız. Elimizdeki imkânları da onun için kullanacağız. Bu suretle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da kendilerini daha rahat hissedecektir” diye konuştu.

Mürefte Mahallesi Muhtarı Rahmiye Kural'dan mahalle hakkında bilgi alan Vali Yıldırım, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.