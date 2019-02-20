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Vali Yıldırım doğalgaz bulunan alanda incelemelerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kapaklı ilçesinde doğalgaz arama bölgesinde incelemelerde bulundu.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Trakya Bölge Müdürlüğü görev sahası içinde yer alan Tekirdağ'da, petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yapılan bölgelerinde incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım'a incelemeleri sırasında yetkililer, Tekirdağ sınırları içinde toplam 65 kuyuda üretim çalışmasının devam ettiğini, söz konusu üretim çalışmaları kapsamında 2018 yılında yıllık 115 milyon metreküp doğalgaz ve 51 bin varil petrol üretimi gerçekleştiğini bildirdi. TPAO tarafından Tekirdağ dahil olmak üzere Trakya Bölgesine yönelik petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının da sürdüğü bilgisi kaydedildi.

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