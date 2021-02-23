Tekirdağ'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Kadına şiddet tüm dünyanın kanayan yarasıdır” dedi.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Yıldırım; ”Kadına şiddet tüm dünyanın kanayan yarasıdır. Kadına şiddetle mücadelede herkesin birtakım sorumlulukları vardır. Bizde bize düşenleri yapmak için buradayız” diye konuştu. Toplantının ardından kadına şiddetle mücadele konulu kitaplar toplantıya katılanlara dağıtıldı.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Baro Başkanı Av. Sedat Tekneci, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, İl Müftüsü İsmail İpek, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu katıldı.