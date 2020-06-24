Vali Yıldırım karantina altına alınan mahallede incelemelerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 4 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu karantina altına alınan Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde yaşayan bir aileye İstanbul'dan ziyarete gelen yakınlarının testlerinin pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde 4 kişilik ailenin korona virüs testi pozitif çıkmış ve ardından mahalle Salı günü Tekirdağ Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alınmıştı. Giriş çıkışların kapatıldığı mahalleye Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım bugün ziyaret gerçekleştirdi. Saray Kaymakamı Adnan Tezcan ile birlikte mahalleye gelen Vali Yıldırım, burada Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve Vefa Sosyal Destek ekiplerinden bilgi aldıktan sonra mahalleden ayrıldı.