Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır. En küçük yerleşim yeri olan mahallelerimizde sizler görev yapıyorsunuz ve seçimle gelmiş olan insanlarsınız" dedi.

Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamlığı tarafından Tekirdağ Polisevinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, İdare ve Denetim Müdürü Aysel Erkmen, İlçe Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Demir, ilçe müdürleri ve Süleymanpaşa ilçesi muhtarları katıldı.

"Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır"

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır. En küçük yerleşim yeri olan mahallelerimizde sizler görev yapıyorsunuz ve seçimle gelmiş olan insanlarsınız. Sizler orada size gönül vermiş, sizi seven insanlar tarafından seçiliyorsunuz. Muhtarlarımız önceden sorunlarını paylaşmak için özel idarelerimize, kaymakamlarımıza, illerde vali yardımcılarımıza ve valilerimize geliyorlardı. Muhtarlarımız artık sorunlarını paylaşmak için büyükşehir belediyesine gidiyor. Şu an belediyeye gittiğiniz zaman, orada Muhtarlar Daire Başkanlığı var. Onu ben kurdum. Daha önceden büyükşehir belediyelerimizde böyle bir başkanlık yoktu. Devletimiz mahallelerdeki sorunların çözümü için büyükşehir belediyelerine kaynak gönderiyor. İl Özel İdaresinin kaynağını büyükşehir belediyesine vererek ve ek kaynak göndererek büyükşehir belediyelerimizin kaynağını artırdı. Bu yüzden büyükşehir belediyemizden beklediğimiz şey, sizlere, kırsalda yaşayanlara hizmet etmesidir. Bu kaynaklar, ihtiyaçlarınızın karşılanması için yeterlidir. Bu yüzden mahallelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması lazımdır. Yollarımızın yapılmış olması lazımdır. Sularımızın ihtiyacı karşılayacak düzeyde olması lazımdır. Bizler de bu arada KIRDES diye başka bir proje oluşturduk. Onun da kaynağını Bakanlığımız gönderiyor. Bu parayla biz Valilik olarak, bazı hizmetler yürütmeye çalışıyoruz. Bu projeye ayrılan kaynak daha azdır. Çünkü asıl olan belediyelerin kendilerine verilen kaynakla bu hizmetlerin tamamını görüyor olmasıdır" dedi.

Vali Yıldırım, daha sonra muhtarların sorularını cevapladı ve görüşlerini dinledi.