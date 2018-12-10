Vali Yıldırım şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2012'de Siirt'in Pervari ilçesinde düşen helikopterde 17 arkadaşıyla birlikte şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy'un ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım; Çerkezköy İlçesi ziyareti sırasında, 10 Kasım 2012 tarihinde Siirt'in Pervari İlçesinde düşen helikopterde 17 arkadaşıyla birlikte şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy'un ailesini ziyaret ederek, annesi Nilüfer Hatun Ersoy ve babası Mustafa Ersoy'a başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jan. Komutanı Albay Şahin Karakaş, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı da eşlik etti.

İlçe Müftüsü tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildikten sonra Vali Yıldırım, “Aziz milletimiz ve devletimizin, ülkemizin bütünlüğünü korumak adına kutsal bir vazifeyi yerine getirirken, şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, siz acılı ailelerine de sabır diliyorum. Rabbim şehitlerimizin şefaatine bizleri nail eylesin" dedi.