İhlas Haber Ajansı

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Vali Yıldırım yanan fabrikada incelemelerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 15 Eylül tarihinde gece saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim olan baza ve yatak fabrikasında incelemelerde bulundu.


Vali Aziz Yıldırım, Çorlu ziyaretleri sırasında çıkan yangında zarar gören Marmara Baza ve Yatak firmasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, ziyarette işletme sahibi Adem Alyakut ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ve Tekirdağ İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı eşlik etti.

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