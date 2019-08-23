Vali Yıldırım'a ‘ZEKİ' projesi tanıtıldı

Bir dizi ziyaret amacıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a engellilerin istihdamı amacıyla yapılan ‘ZEKİ' projesinin tanıtımı yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne (ÇOSB) geldi. Vali Yıldırım'ı ÇOSB'de, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ile protokol üyeleri karşıladı.

Vali Yıldırım, ziyaretine ilk olarak ÇOSB katılımcılarından Arçelik fabrikasıyla başladı. Vali Yıldırım, burada Arçelik ve İŞKUR işbirliğiyle hayata geçirilen ‘İşitme Engellilerin' istihdam garantili projesini yerinde inceledi. Proje ile ilgili bilgi veren Arçelik yetkilileri şunları söyledi:

"Projenin hedef kitlesi, engelli vatandaşlardır. İşletmede çalışan 36 işitme engelli ve proje kapsamında taahhüt edilen 5 işitme engelli istihdam edilecek ve toplamda 41 engellinin projeden faydalanması amaçlanmaktadır.”

'ZEKİ' projesi tanıtıldı

Vali Yıldırım, Arçelik ziyaretinin ardından ÇOSB tarafından zihinsel engellilerin istihdamına yönelik yaptırılan ‘ZEKİ' projesinin inşaatını gezerek proje hakkında bilgi aldı. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ZEKİ projesiyle ilgili şunları söyledi:

"Ülkemiz açısından önemli bir örnek olacak şekilde zihinsel engellilerin istihdamına yönelik Zihinsel Engelliler Korumalı İş yeri Merkezi-ZEKİ projesini en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projeyle engelli bireyler çalışıp aile ekonomisine katkı sağlayacaklar.”

Daha sonra, Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevini de gezen Vali Yıldırım okul ve kreş hakkında ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve yetkililerden bilgi aldı.

ÇOSB Ortaokulunu gezdi

Vali Aziz Yıldırım son olarak ÇOSB tarafından Çerkezköy'de yaptırılan ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında hizmete girecek olan 32 derslikli ortaokulunda incelemelerde bulundu.