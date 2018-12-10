Validen dünyayı çıldırtan açıklama

“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla İnsan Hakları Kurulu Üyeleri ve Süleymanpaşa İlçesideki okullar arasında düzenlenen “İnsan Hakları” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Aziz Yıldırım tarafından verildi.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Yıldırım, “Bugün Türkiye insan hakları konusunda bütün dünyaya örnek oluyor. Yaklaşık 35 milyar doları bulan bir harcamamız vardır. Ülkemizde 3,5 milyonun üzerinde çeşitli ülkelerden gelen göçmenler var. Bu insanlar daha müreffeh bir hayat için ülkemize geliyorlar. Bizim ülkemiz de bu insanlara kucak açıyor. Ekmeğini paylaşıyor, suyunu paylaşıyor, evini açıyor. Okullarımızda Suriyeli öğrenciler var. Başka ülkelerden gelmiş öğrenciler var. Ülkemizde bunlara eğitim veriliyor. Sağlık hizmetleri veriliyor. Pek çok yardımlarda bulunuluyor. Türkiye çöl ortasında kalmış bir vaha gibi, gönüllerini açarak hizmet etmeye çalışıyor. Hiç kimseden çıt da çıkmıyor. Avrupalı, sınırlarına duvarlar örüyor, dikenli teller, elektrikli teller çekiyor. İnsanın en doğal hakkı yaşama hakkıdır. İnsanlara yaşama hakkı tanınmıyor ama bu duruma sebep olanlar herhangi bir üzüntü duymuyor. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa bizim insanımız bu zulmü en derinlerinde hissediyor. Bu konu, gurur duyduğumuz bir konudur. İnsanlık öldü mü? Diye söylettirmiyoruz. Hiç kimse yoksa biz varız” dedi.