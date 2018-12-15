Validen muhtarlara özel talimat

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kış günü evinde sobası yanmayandan, mutfağında yemek pişmeyenden öncelikle muhtarların haberi olduğunu söyleyerek "Bizler de sizin, bunları bize gelip söylemenizi istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında düzenlenen “Muhtarlarla Buluşma Toplantıları'nın Aralık ayı toplantısı Kapaklı ilçesinde yapıldı. Toplantıda Vali muhtarlara çeşitli talimatlarda bulundu.

"Sobası yanmayandan, yemek pişmeyenden öncelikle sizin haberiniz oluyor"

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Bugün ilçemizi tanımak ve muhtarlarımızla tanışmak için Kapaklı ilçemizdeyiz. Muhtarlarımız bizim için ve toplum için çok önemli insanlardır. İdarenin en küçük birimi olan mahallelerimizin idarecileri sizlersiniz, seçimle gelen insanlarsınız. Bu açıdan mahallerinizde yaşayan bütün vatandaşların ihtiyaçlarını, sorunlarını, mahalleniz için yapılabilecek olanları, size gelen talepleri, gördüğünüz eksiklikleri bize bildiriyorsunuz. Yaşadığınız yerdeki insanlarla bizim aramızda bir köprüsünüz. Yaşlıdan, engelliden, kış günü evinde sobası yanmayandan, mutfağında yemek pişmeyenden öncelikle sizin haberiniz oluyor. Bizler de sizin, bunları bize gelip söylemenizi istiyoruz. Gözümüz kulağımızsınız, elimiz ayağımızsınız" dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından, muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini iletti.

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra; Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İdare ve Denetim Müdürü Aysel Erkmen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu, İlçe Yazı İşleri Müdürü Meliha Karakaya, ilçe müdürleri ve muhtarlar katıldı.