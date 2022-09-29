Validen sert uyarı: “Yolların kralı değil, yolların kuralı olur”

Tekirdağ'da yaya geçitleriyle ilgili düzenlenen programa katılan Vali Yıldırım, “Yolların kralı değil, yolların kuralı olur'. Sürücülerimizi bütün trafik kurallarını, uymaya davet ediyoruz” dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Gazi Hasanpaşa Caddesinde yayalar için düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve Vedat Çeliker Anaokulu öğrencileri katıldı. Etkinlikte yaya geçidi çizgilerinden bir tanesi farkındalık amacıyla protokol ve öğrenciler tarafından kırmızıya boyandı.

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yıldırım, yaya kaldırımın olduğu yerlerde, yayanın yola adımını attığı andan itibaren sürücülerin kontrollü gelmeleri gerektiğini ifade ederek, "Düşünün ki o yoldan geçen kişi 'bizim çocuğumuz', 'bizim büyüklerimizden biriydi'. Bütün sürücülerimizin dikkatli olması gerekiyor. 'Yolların kralı değil, yolların kuralı olur'. Bütün trafik kurallarına sürücülerimizi, uymaya davet ediyoruz. Yayaya çarpma şeklinde trafik kazası olmayacağını ümit ediyorum" dedi.