Van ve Çerkezköy OSB Meslek Liseleri arasında işbirliği protokolü

Protokol kapsamında yapılacak çalışmalara Trakya Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı destek verecek.

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılan imza törenine, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy OSB Müdürü Mehmet Özdoğan, Özel Van OSB Mesleki Teknik Koleji yöneticisi Feyat Gültepe, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Planlama Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay öğretmen ve öğrenciler katıldı. Ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullar arasında barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının geliştirilmesi, teknolojik gelişmelerin karşılıklı paylaşılması, çeşitli kültürel ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için imzalanan protokole Özel Çerkezköy OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi adına Mehmet Özdoğan, Özel Van OSB Mesleki Teknik Koleji adına Feyat Gültepe imzaladı. Protokol kapsamında yapılacak çalışmalara destek verecek olan Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı adına da Genel Sekreter Halil İbrahim Güray protokole imza koyan diğer isimler oldular. Burada kısa bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin mesleki eğitimin geliştirilmesinin önemine değinerek şunları söyledi:” Ülkemizde mesleki eğitimin geldiği noktada ciddi uygulama eksikleri var, bu yıl açtığımız İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile bu konuya verdiğimiz önemi göstermiş olduk. Verilen destekler ve bu tarz işbirliği protokolleri ile sektör deneyimine ve gerçeklerine uygun elemanların yetişmesini sağlamak azmindeyiz. Bu konuda oldukça iyi durumda olan ve Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarına göre eğitim içeriği oluşturan Özel Çerkezköy OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, imzaladığımız protokolle Özel Van OSB Mesleki Teknik Koleji'nin öğretmen ve öğrencilerine birikim ve tecrübelerini aktaracak. Biz de iki bölgede faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları olarak işbirliğinin hayata geçirilmesi için gereken destekleri vereceğiz. Bu protokolün gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kesimlere teşekkür eder, protokolün hayırlara vesile olmasını dilerim.” Protokolün imzalanmasından sonra Özel Van OSB Mesleki Teknik Koleji öğretmen ve öğrencilerinden oluşan grup Özel Çerkezköy OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti ve burada Okul Müdürü Caner Baysal'dan okulun yapısı ve imkânları ile ilgili bilgi aldı.

Çerkezköy OSB'de yer alan bir firmanın üretim tesislerini gezen Özel Van OSB Mesleki Teknik Koleji öğretmen ve öğrencileri daha sonra Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret ederek programlarını tamamladı.