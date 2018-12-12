İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar afetlerde hayat kurtaracak

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Kaymakamlık ve İl Müdürlüğün koordinasyonunda Tekirdağ Afet Gönüllüsü (TAG) ön hazırlık toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Kaymakamlık ve İl Müdürlüğün koordinasyonunda Tekirdağ Afet Gönüllüsü (TAG) ön hazırlık toplantısı yapıldı.


Toplantıya Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, İl AFAD Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlığı, Kızılay ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Ergene ilçesinden afet gönüllüsü olmak isteyen vatandaşların, mahalle muhtarlıklarından veya internet üzerinden online olarak başvurularının alınması kararlaştırıldı.


Mahallesinde 10 kişilik bir takım oluşturan muhtarlıktan başlamak suretiyle gönüllülere Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi, Temel Yangın Bilgisi, Temel İlk Yardım konularında eğitimler verilecek. Eğitimini başarı ile tamamlayan vatandaşlar TAG Gönüllüsü olmaya hak kazanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.