Vatandaşlar afetlerde hayat kurtaracak

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Kaymakamlık ve İl Müdürlüğün koordinasyonunda Tekirdağ Afet Gönüllüsü (TAG) ön hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantıya Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, İl AFAD Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlığı, Kızılay ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Ergene ilçesinden afet gönüllüsü olmak isteyen vatandaşların, mahalle muhtarlıklarından veya internet üzerinden online olarak başvurularının alınması kararlaştırıldı.

Mahallesinde 10 kişilik bir takım oluşturan muhtarlıktan başlamak suretiyle gönüllülere Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi, Temel Yangın Bilgisi, Temel İlk Yardım konularında eğitimler verilecek. Eğitimini başarı ile tamamlayan vatandaşlar TAG Gönüllüsü olmaya hak kazanacak.